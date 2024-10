Para Lula, Israel "só sabe matar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas por não ser capaz de fazer Israel conversar sobre o conflito no Oriente Médio. Ele considera "inexplicável" a inação da instituição e a dificuldade de diálogo com o gabinete de Benjamin Netanyahu. Para Lula, o governo israelense "só sabe matar".

"O que eu lamento é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar ao em vez de só saber matar", lamentou o presidente, em entrevista no México, onde esteve para a posse da presidente Claudia Sheinbaum — que sucede Andrés López-Obrador no comando do país.

O governo brasileiro fez ação semelhante no ano passado na Faixa de Gaza e Israel, quando as hostilidades por conta da guerra contra o grupo terrorista Hamas ganharam força. A orientação que os brasileiros receberam dos canais diplomáticos do MRE é que tentem deixar o Líbano por meios próprios e evitarem a região sul do país, onde se concentra o conflito entre Israel e o Hezbollah. Foram orientados, também, a evitar aglomerações e manifestações.

No ano passado, o Brasil não conseguiu aprovar uma resolução no Conselho da ONU sobre o conflito envolvendo Israel e o Hamas. Na ocasião, o voto dos EUA, um membro permanente, inviabilizou a aprovação, mesmo após longa negociação da diplomacia brasileira. Outras resoluções apresentadas também fracassaram, seja por votos contrários dos norte-americanos, seja dos russos, outro membro permanente.

Problema no voo

O avião da FAB em que Lula estava teve de voltar ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles da Cidade do México, depois de apresentar um problema técnico assim que decolou. A aeronave ficou voando em círculos por aproximadamente quatro horas, a fim de gastar todo o combustível que levava.

Ao Correio, a FAB comunicou que, após o desembarque, o presidente pegou outro avião presidencial para retornar a Brasília.

Segurança do corpo diplomático

O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores (Sinditamaraty) remeteu um pedido urgente à Secretaria-Geral do MRE em que solicita "ações imediatas para garantir a segurança dos servidores e seus familiares em missão no Líbano".

"A principal preocupação do Sindicato é a ausência de um plano de evacuação claro e detalhado, considerado essencial para assegurar a integridade dos servidores do MRE e seus dependentes, que estão em uma zona de conflito", diz o comunicado.

Outros países deram início à repatriação de seus cidadãos. O governo da Colômbia, por exemplo, enviou uma aeronave para trazer de volta 144 pessoas que vivem no Líbano. O Canadá ajudou a reservar passagens nos voos comerciais que ainda estão deixando o aeroporto de Beirute.

A França anunciou que enviou um navio militar à costa libanesa por "precaução", para o caso de ser necessária a evacuação de seus nacionais. Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas pela guerra desde 23 de outubro, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Na guerra do Líbano de 2006, a principal rota de evacuação de brasileiros foi por Damasco, capital da Síria. A região, entretanto, está atualmente mais perigosa em função da presença de remanescentes do Estado Islâmico que ainda travam conflitos com as forças do ditador Bashar al Assad.

O MRE, por sua vez, pediu o fim dos conflitos e destacou que Israel deve interromper a escalada militar na região. "Ao reafirmar a defesa do pleno respeito à soberania e à integridade territorial do Líbano, o Brasil insta Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos a zonas civis densamente povoadas naquele país", frisa a diplomacia brasileira. (Com Agência Estado) Saiba Mais Política Governo publica plano de combate ao assédio na administração federal

Governo publica plano de combate ao assédio na administração federal Política Marçal reage e embola disputa para prefeito de SP, diz Paraná Pesquisas

Marçal reage e embola disputa para prefeito de SP, diz Paraná Pesquisas Política Candidato a vereador sofre tentativa de homicídio no Rio de Janeiro

Candidato a vereador sofre tentativa de homicídio no Rio de Janeiro Política Inexplicável ONU não ter autoridade para fazer Israel conversar, diz Lula