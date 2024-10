Brasil fará repatriação de brasileiros que estão no Líbano

O Ministério das Relações Exteriores comunicou na noite desta segunda-feira (30/9) que o governo brasileiro fará a repatriação dos brasileiros que estão no Líbano. A comunidade brasileira no Líbano é composta por cerca de 20 mil pessoas.

Desde a semana passada o país tem sido alvo de ataques de Israel. A morte de dois brasileiros foi confirmada pelo governo. O primeiro foi o jovem Ali Kamal Abdallah, de 15 anos e no dia seguinte Mirna Raef Nasser, de 16 anos. Só nesta segunda-feira (30/9) 95 pessoas morreram nos bombardeios, segundo o Ministério da Saúde libanês. "Os bombardeios israelenses mataram 95 pessoas e feriram 172 nas últimas 24 horas", anunciou o ministério.

Conforme nota publicada pelo Itaramarty, a repatriação dos brasileiros foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e será realizada nos próximos dias em uma ação coordenada pelo Itamaraty e realizada pelo Ministério da Defesa. O avião da Força Aérea Brasileira deverá decolar de Beirute.

Na terça-feira da semana passada (24/9) o Itamaraty emitiu um alerta orientando que as pessoas deixassem as áreas de conflito e fizessem a atualização do cadastro consular.

Nota do Ministério das Relações Exteriores sobre repatriação de Brasileiros que estão no Líbano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou a realização de voo de repatriação de brasileiros no Líbano. A operação, coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa, terá a data anunciada nos próximos dias, após análise das condições de segurança para o voo. O planejamento inicial da Força Aérea Brasileira prevê a decolagem do aeroporto de Beirute, que se encontra aberto. A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais.

