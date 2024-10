Primeiro voo da FAB com repatriados decola na sexta-feira (4/10) do Líbano

KC-30 decolou do Aeroporto do Galeão na madrugada desta quarta-feira (2/10) para fazer o resgate de brasileiros que estão no Líbano - (crédito: FAB)

O primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano decola, nesta sexta-feira (4/10), do Aeroporto Internacional Rafic Hariri, em Beirute, com 220 passageiros, em uma operação que está sendo articulada desde a semana passada pelo Itamaraty, Ministério da Defesa e comando da Aeronáutica. O avião da FAB modelo KC 30, que aguardava no Aeroporto de Lisboa, foi autorizado a permanecer em solo libanês por apenas quatro horas, em uma janela que vai das 16h às 20h, no horário local — 10h às 14H, no horário de Brasília. O Brasil é o sétimo país a receber autorização do governo do Líbano para embarcar repatriados.

O plano de retirada dos brasileiros, na operação batizada de Raízes do Cedro, foi fechado, nesta quinta-feira (3/10), pelos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Defesa, José Múcio, e pelo comandante da FAB, brigadeiro Marcelo Damasceno. Os três passaram a tarde no Itamaraty acertando os detalhes desse primeiro embarque, em Beirute. A expectativa do governo é que essa operação seja a maior já organizada para retirar nacionais de países estrangeiros. O Líbano abriga a maior colônia de brasileiros no Oriente Médio, cerca de 21 mil pessoas, e muitos já procuraram os canais diplomáticos do país no Líbano para tentar fugir da zona de guerra.

O avião que fará o transporte do primeiro grupo de repatriados é um KC 30 da FAB, o mesmo modelo usado para trazer ao Brasil cidadãos que estavam na Faixa de Gaza, no ano passado. Na próxima segunda-feira (7/10), completará um ano da primeira missão de repatriação em Israel, deflagrada logo após o início dos ataques israelenses ao enclave palestino. Agora, entre os principais alvos dos bombardeios israelenses estão a capital, Beirute, e o Vale do Bekaa, onde vive a maioria dos brasileiros no Líbano.

O avião da FAB estava em Lisboa, aguardando autorização para pousar em Beirute. Com uma janela de apenas quatro horas para embarcar os brasileiros, o KC 30 sairá com os tanques de combustível cheios, para cumprir o trajeto entre a capital portuguesa e a capital libanesa sem necessidade de reabastecimento. De Lisboa, os repatriados virão diretamente para o Brasil, com previsão de chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no sábado, às 8h.

De acordo com o chanceler Mauro Vieira, terão prioridade nesse e nos próximos embarques idosos, gestantes, crianças, pessoas com deficiência e enfermos, além de brasileiros não residentes. Não há previsão de quantas pessoas pretendem regressar ao Brasil. A quantidade e a frequência dos voos vão depender da garantia de segurança das autoridades libanesas. A chancelaria também mantém contatos frequentes com o governo de Israel e de países próximos, como Síria, Jordânia e Egito.