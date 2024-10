Marçal diz que vai ensinar "inteligência emocional" nas escolas para reduzir crimes

No segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado pela TV Globo, na noite desta quinta-feira (3/10), o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) disse que vai revolucionar a educação municipal por meio de um projeto para implementar “inteligência emocional” nas escolas para diminuir a criminalidade. Segundo ele, essa matéria pode reduzir os índices de homicídios e feminicídios na cidade.

“Nós precisamos ensinar inteligência emocional para diminuir a criminalidade. Esse tanto de homicídio, esse tanto de feminicídio, precisa de ter essa matéria dentro da escola. E vamos fazer algo que é inovação que é transformar a escola municipal de São Paulo em olímpica”, afirmou.

Para a área, o candidato também pretende investir em matérias ligadas ao empreendedorismo. “Vamos ensinar também empreendedorismo porque o empreendedorismo liberta. Se a gente abrir 2 milhões novos empregos, eu te pergunto: quem não quer ter seu próprio negócio? Então, o seu filho vai aprender isso na escola”, disse.

Esse é o último debate antes da votação do primeiro turno das eleições. A Globo convidou cinco candidatos para o debate. São eles: Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). O evento foi dividido em quatro blocos, sendo dois com temas livres e dois com temas sorteados.