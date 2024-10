Boulos compara Marçal e Suzane Richthofen: "Lobo em pele de cordeiro"

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSol) disse, na noite desta quinta-feira (3/10), estranhar o comportamento “bonzinho” de Pablo Marçal (PRTB), durante o debate da TV Globo. O deputado federal teve que fazer uma pergunta para o ex-coach, o único candidato que não havia sido perguntado no terceiro bloco do programa.

Ele chamou o concorrente de “lobo em pele de cordeiro”. “Eu to achando muito esquisito esse perfil que o Marçal adotou hoje. Ele tumultuou a eleição inteira, mentiu, agrediu e, agora, ele quer posar de bonzinho. O lobo em pele de cordeiro. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane Richthofen acusar alguém de assassinato. É impressionante”, disse.

A alfinetada de Boulos ocorre em resposta a um ataque de Marçal no mesmo bloco. Em pergunta para Datena, o ex-coach disse que todos os oponentes na disputa pela prefeitura de São Paulo são "de esquerda", e que Boulos é um extremista. "Extremismo não pode governar São Paulo, São Paulo é uma cidade conservadora", falou. Boulos pediu direito de resposta, mas não foi atendido.

Relação com João Dória

Na mesma pergunta, Boulos questionou o motivo de Marçal ter escolhido pessoas que integraram a equipe do ex-prefeito e ex-governador de SP João Dória para compor a equipe dele.

“Agora, Marçal, eu vou te fazer uma pergunta: você indicou, na semana passada, dois secretários do Dória, dizendo que vai chamar ele, caso você ganhe a eleição. O seu chefe de campanha era o braço direito do Dória. Você disse que é contra o sistema e pela mudança, mas por que você indicou o time do Dória para governar junto com você?”, questionou o candidato.

Marçal chamou Boulos de “socialista de iPhone” e respondeu que escolheu nomes que romperam com o ex-prefeito.

“Muito bom você direcionar a pergunta para mim, mesmo que obrigado, porque você não tem coragem de mandar uma pergunta para mim. Por acaso, ele é filho do Dória? O dória pariu ele? As pessoas que eu aceitei no meu governo são as pessoas que romperam com o Dória justamente porque o Dória é do governo do Ricardo Nunes. Você está prometendo coisas que não vai poder cumprir. Você é o candidato mais rico. É o socialista de iPhone que recebeu do Lula R$ 30 milhões de fundo eleitoral”, disse.