Candidatos rezam ‘Pai Nosso’ ao vivo durante debate eleitoral 

Na última quinta-feira (3/10), candidatos à prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, tiraram momento do debate para rezar o Pai Nosso em conjunto. Com formação em teologia, Arlindo Rocha, candidato do PT, foi quem puxou a oração, seguido pelos adversários, a quem estendeu as mãos. Debate foi promovido e veiculado ao vivo pela NSC TV.

