Governo retira pedido de urgência da regulamentação da reforma tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional o pedido de retirada de urgência do projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária. A solicitação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (4/10). A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e tramita agora no Senado.

O projeto estava trancando a pauta do Senado desde 23 de setembro. A decisão já era esperada por líderes partidários, que fizeram a solicitação ao senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa.



Leia também: Izalci critica discussão apressada sobre reforma tributária

À época, Wagner indicou que o governo poderia rever a decisão, mas que ainda não era o momento. A tramitação acelerada era criticada por parlamentares, visto que a regulamentação trata de temas sensíveis, como regimes de exceção.

“Sou contra o regime de urgência colocado pelo governo federal. A maioria dos senadores não está conseguindo entender de verdade o que será votado, não sabe o que vai votar, está dependendo das assessorias”, declarou o senador Izalci Lucas (PL-DF), coordenador do grupo de trabalho do projeto.



Leia também: Pacheco indica que PL da reforma tributária não será votada em período eleitoral

O Congresso retoma as atividades presenciais na próxima semana, tendo passado o primeiro turno das eleições municipais. Na terça-feira (8), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) realiza a sabatina do indicado à presidência do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo. O nome será apreciado pelo Plenário no mesmo dia.