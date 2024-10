23 mil militares irão prestar apoio às eleições municipais

O Ministério da Defesa informou que 23 mil militares farão parte da operação Garantia da Votação e Apuração (GVA) nas eleições deste domingo (6/10). O informe vem após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretar o uso das Forças Armadas no início de setembro e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizar, por unanimidade, o emprego do Exército, Marinha e Aeronáutica no fim do mesmo mês.

A atividade que caberá à operação é logística, além de trabalharem em conjunto com órgãos de segurança pública. Para empregar o efetivo, os cinco Comandos Conjuntos (Amazônia, Norte, Nordeste, Leste e Oeste) e os comandos permanentes da Marinha (Comopnav), Exército (Coter) e Aeronáutica (Comae) foram ativados. Ao todo, além dos 23 mil militares, a operação contará com 3,2 mil viaturas, blindados, embarcações, navios e aeronaves.

O uso das Forças Armadas nas eleições está previsto na legislação e requer solicitação prévia dos tribunais regionais. Ao todo, foram 123 pedidos de apoio logístico e 481 de apoio de segurança. Antes, a operação estava prevista para abordar 12 estados. Agora, 15 estados contarão com suporte dos militares para o processo eleitoral.

*Estagiário sob a supervisão de Talita de Souza