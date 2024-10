Polícia Federal intensificará investigações contra incêndios criminosos

Na última quinta-feira (3/10), o Brasil atingiu a marca de 214.856 focos de fogo registrados pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Com o intuito de responsabilizar as pessoas que iniciaram incêndios criminosos contra as vegetações, a Polícia Federal já instaurou 101 inquéritos de apuração.



A PF informou que está planejando realizar o envio de peritos especializados aos locais atingidos pelo fogo e utilizará tecnologias avançadas para identificar pontos de origem. A organização afirmou que, além do interesse em achar os autores materiais dos incêndios, há também a suspeita da existência de mandantes para os crimes.

Juntamente com as ações imediatas, a PF também está atuando no Plano Amas: Amazônia, Segurança e Soberania, que tem como objetivo fortalecer a segurança pública no bioma. O projeto tem parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e destina R$ 318,5 milhões do Fundo Amazônia para o combate de desmatamentos ilegais, garimpo clandestino e crime organizado na região da Amazônia Legal.

Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia

O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia) foi criado através de decreto no fim de agosto e é parte essencial do Plano Amas, coordenado pela PF. O Centro será sediado em Manaus e é um esforço conjunto da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

“Será um marco na coordenação de ações de segurança pública voltadas para o combate ao desmatamento ilegal, mineração clandestina e outras atividades ilícitas que ameaçam a integridade da floresta amazônica”, afirmou a OTCA.

O Plano Amas, coordenando a CCPI, será fundamental para que o Brasil cumpra a promessa, feita na COP27, de zerar o desmatamento ilegal no país até 2030.