Carro de equipe de Lula é roubado em local de votação do presidente

Equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República teve o carro roubado, na tarde desta sexta-feira (4/10), na frente da escola em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva votará nas eleições municipais , em São Bernardo do Campo, neste domingo (6/10). Documentos, credenciais e colete à prova de balas foram levados, segundo o g1.

A equipe fazia trabalho de reconhecimento na Escola Estadual João Firmino de Correia Araújo, para que Lula pudesse votar com segurança no domingo. A motorista do automóvel esperava ao lado de fora do estabelecimento e estava sozinha quando dois homens supostamente armados a surpreenderam.