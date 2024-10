"Legado sempre será lembrado", diz Lula sobre morte de Cid Moreira

Lula: "Com tristeza, o Brasil se despede nesta quinta-feira, 3 de outubro, de uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão" - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quinta-feira (3/10) a morte do jornalista Cid Moreira. O petista prestou seus sentimentos aos amigos e familiares do apresentador, e afirmou que “seu legado no jornalismo e na televisão brasileira sempre será lembrado”.



Cid morreu hoje aos 97 anos, em decorrência de uma insuficiência renal crônica que se agravou e levou a um quadro de falência múltipla dos órgãos.



“Jornalista e radialista, Cid Moreira trabalhou em rádios e TVs antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, onde trabalhou por décadas como seu principal apresentador. O rosto das notícias e do ‘boa noite’ para milhões de brasileiros”, escreveu Lula em nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

“De uma voz única, potente, o jornalista também fez muitas locuções, a mais famosa delas nas gravações da Bíblia Sagrada. Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Cid Moreira. Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira sempre será lembrado”, acrescentou ainda o presidente.

Cid Moreira ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos, desde a estreia do telejornal, em 1969. Também foi locutor em reportagens especiais do Fantástico, trabalhou para rádios e locução de comerciais. Em 2011, gravou uma narração da Bíblia na íntegra.

Nota de Lula na íntegra

Com tristeza, o Brasil se despede nesta quinta-feira, 3 de outubro, de uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão, com o falecimento de Cid Moreira, aos 97 anos.

Jornalista e radialista, Cid Moreira trabalhou em rádios e TVs antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, onde trabalhou por décadas como seu principal apresentador. O rosto das notícias e do “boa noite” para milhões de brasileiros.

De uma voz única, potente, o jornalista também fez muitas locuções, a mais famosa delas nas gravações da Bíblia Sagrada.

Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Cid Moreira.

Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira sempre será lembrado.

Luiz Inácio Lula da Silva,

presidente da República

Saiba Mais Política Brasil condena escalada do conflito e pede cessar fogo no Oriente Médio

Brasil condena escalada do conflito e pede cessar fogo no Oriente Médio Política Pacheco lamenta morte de Cid Moreira: "Deixa importante legado para o jornalismo"