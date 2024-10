Marçal tira gesso após ser acusado de encenação por Tabata

O candidato apareceu com um gesso no debate da Rede Globo e foi acusado por Tabata de "encenação". - (crédito: Reprodução/Rede Globo)

Após três semanas com o pulso imobilizado, o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) apareceu sem o gesso que usava na mão direita desde o episódio em que levou cadeirada do adversário José Luiz Datena (PSDB). O coach apareceu sem a atadura nesta sexta-feira (4/10) durante evento político no Brás, na capital paulista.

No debate transmitido pela Globo na quinta-feira (3/10), a também candidata Tabata Amaral (PSB) acusou Marçal de fingir que está com o pulso fraturado. “Esse homem está há três semanas com esse gesso cenográfico. A gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando”, declarou.

Em coletiva durante a carreata desta sexta, o coach ironizou a fala da deputada. "A doutora Tabata de Harvard falou que já podia tirar", afirmou o candidato, que apareceu levantando uma cadeira durante o evento.

A agressão de Datena contra Marçal aconteceu durante debate na TV Cultura em 15 de setembro. Segundo boletim médico, o candidato do PRTB teria apresentado traumatismo na região do tórax à direita, e no punho direito. Marçal recebeu alto no dia seguinte ao episódio.