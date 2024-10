Assinatura de médico em laudo divulgado por Marçal é falsa, afirma filha

Filha do médico que teria assinado suposto laudo de Guilherme Boulos tem tatuagem com a assinatura do pai - (crédito: Marconi Matos/TV Globo)

A filha do médico que teria assinado o falso laudo divulgado por Pablo Marçal (PRTB) e atribuído a Guilherme Boulos (PSol) na última sexta-feira (4/10), a oftalmologista Aline Garcia Souza, afirmou que a assinatura do pai não é a mesma da apresentada no documento. Leia também: Malafaia chama Marçal de bandido por divulgar laudo falso contra Boulos

Em entrevista à Globo neste sábado (5/10), Aline disse que o pai, José Roberto de Souza, nunca trabalhou na clínica médica Mais Consultas, de onde viria o receituário supostamente assinado por ele, nem em nenhuma outra clínica do bairro de Jabaquara, como consta o endereço no documento. Ela mostrou uma tatuagem com a assinatura verdadeira do pai, diferente da que aparece no falso documento divulgado por Marçal.

Segundo a filha, José Roberto atendia somente em Campinas, onde morou a vida inteira, e em outras cidades da região, nunca na capital paulista. Além disso, a especialidade dele era hematologia.

Neste sábado, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou a exclusão dos vídeos publicados pelo candidato do PRTB com o suposto laudo, por reconhecer “a falsidade do documento, a proximidade do dono da clínica em que foi gerado o documento com o requerido Pablo Marçal”. Leia mais: Juiz determina exclusão de vídeos de Marçal sobre Boulos; ex-coach tem dois dias para defesa

Além disso, Aline e outro filho de José Roberto afirmaram que, na época que consta no falso documento — 19 de janeiro de 2021 —, o pai, que morreu em 2022, estava debilitado em Campinas e sequer atendia mais.