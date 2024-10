Juiz determina exclusão de vídeos de Marçal sobre Boulos; ex-coach tem dois dias para defesa

O juiz Rodrigo Marzola Colombini , da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou a “pronta exclusão ” de v ídeos publicados nas plataformas Instagram, TikTok e Youtube .

“Há plausibilidade nas alegações, envolvendo não apenas a falsidade do documento, a proximidade do dono da clínica em que gerado o documento com o requerido Pablo Marçal, documento médico assinado por profissional já falecido e a data em que divulgados tais fatos, justamente na antevéspera do pleito, de modo que impositiva a suspensão liminar dos vídeos impugnados”, informa a decisão.