"Contra o Boulos, estou com qualquer um", diz Bolsonaro sobre 2º turno em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou as eleições municipais neste domingo (6/10), após votar na Zona Oeste do Rio. Ele votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, por volta de 9h20. Estava acompanhado de dois filhos — o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro — e o candidato a prefeito Alexandre Ramagem.

Pouco depois de votar, Bolsonaro falou sobre a disputa em São Paulo. Reforçou o apoio ao atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). "Entrei na campanha do [Ricardo] Nunes [MDB] nos últimos 2 dias. Estive com o Mello Araújo, onde fizemos uma live sobre o que está acontecendo em São Paulo", comentou o ex-presidente. E mencionou Pablo Marçal. "Tem um fato novo, que é o garoto do PRTB. Bastante polêmico. Vamos ver o que o povo decide por lá", disse.

Ao ser perguntado se apoiaria Pablo Marçal em um segundo turno, Bolsonaro foi cauteloso. "Depende contra quem", disse. No caso de uma disputa entre Marçal e Boulos, o ex-presidente foi direto. "Contra o Boulos, qualquer um", disparou.

Bolsonaro reiterou a confiança em Ramagem disputar o segundo turno contra Eduardo Paes (MDB), embora as pesquisas indiquem uma vitória do emedebista neste domingo. No sábado, Bolsonaro havia comentado o cenário eleitoral.

"Estamos com expectativa de segundo turno em vários municípios. Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, acredito que em Alagoas, né? Em Maceió tá garantido, talvez no primeiro turno. JHC fez um bom trabalho lá. Primeiro turno também em Rio Branco, no Acre. Quem diria o PL disputar as capitais, né? Quem diria...", disse Bolsonaro.