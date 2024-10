Calor, baixa umidade e diversos fogos de incêndio marcam o domingo no DF

01/10/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Incêndio na quadra 21 do Parque Way - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Neste domingo (6/10), logo após o Distrito Federal registrar o dia mais quente do ano, chegando a 37,5ºC, no Gama e com umidade em torno de 15%, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal registrou, até às 11h, 16 ocorrências de incêndio em vegetação.



No momento da divulgação, a corporação estava atuando no combate de 10 incêndios que ainda estavam ativos, sendo o fogo nas regiões de Samambaia, Ceilândia, Guará, Gama e Planaltina.

Os focos de incêndio, unidos às altas temperaturas e a baixa umidade, pioram a qualidade do ar e a sensação de abafamento que toma conta da cidade, inspirando cuidados especiais com relação a hidratação e proteção contra o calor.

Neste domingo, aumentando ainda mais os recorde de maior período de estiagem da história, a capital chega aos 167 dias sem chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as tão esperadas gotas de chuva estão previstas apenas para a próxima quarta-feira e apenas precipitações isoladas. Parece que os temporais ainda vão demorar um pouco para chegar e aliviar os brasilienses.

Além do calor, que está batendo recordes diariamente, a umidade segue muito baixa, entre 12% e 15%, longe dos 60% considerados ideais.

Cuidados

Manter boa hidratação, umedecer as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol.