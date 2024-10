Vereadores candidatos à reeleição são presos em Boa Vista 

A Polícia Federal prendeu, neste domingo (6/10), os vereadores candidatos à reeleição Sandro Baré (Republicanos) e Juliana Garcia (PP), em Boa Vista, Roraima. As prisões foram feitas durante duas operações para combater crimes eleitorais . Outras 19 pessoas foram presas.

As informações são do g1. Durante operação de nome Pronta Resposta 1, na última sexta-feira (4/10), a PF apreendeu “cerca de R$ 80 mil, três armas de fogo, documentos com listas de possíveis eleitores e equipamentos eletrônicos”, segundo nota. Dezenove pessoas foram presas por suspeita de compra e venda de votos.