Bolsonaro acompanha Ramagem no Rio e diz esperar que Nunes seja reeleito em SP

Bolsonaro apoiou Ramagem durante toda a campanha do deputado federal para Prefeitura do Rio de Janeiro - (crédito: MAURO PIMENTEL/ AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) chegou com o candidato do seu partido à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, em uma escola da zona oeste carioca, assim que foi iniciada a votação, às 8h. Ele afirmou que o PL vai vencer em várias capitais, inclusive em São Paulo, onde o candidato a vice-prefeito, Ricardo Mello Araújo, é do PL.

"Caso o Nunes seja reeleito, (Araújo) não vai ser um vice de gabinete, protocolar, vai ser ativo". disse Bolsonaro, enquanto aguardava o voto de Ramagem, reafirmando seu apoio ao atual prefeito paulista.

Bolsonaro elogiou editorial do jornal O Estado de São Paulo publicado em setembro, no qual dizia que o PT é um partido popular sem votos. "Parabéns ao Estado de São Paulo pelo editorial da semana passada. Lula, um líder popular, sem o voto do povo", afirmou.

No caso do Rio de Janeiro, onde é grande a vantagem do atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), Bolsonaro disse esperar apenas "que o presídio não comemore nada hoje no tocante a Eduardo Paes, Paes é PT, e PT....", insinuou o ex-presidente.

Segundo ele, o PL era uma "geleia" antes de ele entrar no partido e agora deve fazer prefeituras em várias capitais, citando Campo Grande e Porto Alegre.

"O PL tomou bastante forma. Está se materializando. O relacionamento com o Valdemar (da Costa Neto, presidente do PL) é excelente, só não posso conversar com ele, né?", disse, referindo-se à proibição do contato entre os dois políticos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).