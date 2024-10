Veja o que disseram Paes e Ramagem na saída da votação no Rio

Na última pesquisa do Datafolha antes do 1º turno, Paes tinha 54% e Ramagem, 22% de intenções de voto. - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil/ Ed Alves/CB/DA.Press)

Diante de um cenário de provável desfecho no primeiro turno, de acordo com as pesquisas mais recentes, os candidatos mais bem posicionados nos levantamentos para a prefeitura do Rio de Janeiro votaram em bairros da zona sul da cidade na manhã deste domingo (6/10).

Atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD) chegou por volta de 8h50 ao Gávea Golf Club, em São Conrado, acompanhado da esposa, Cristiane Paes, dos dois filhos, genro e do candidato a vice na chapa, Eduardo Cavaliere (PSD).

Com 54% das intenções de voto na pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado, Paes demonstrou estar confiante em uma vitória no primeiro turno.

“Os cariocas me deram a alegria de poder ser prefeito dessa cidade por três vezes e eu espero muito poder vencer hoje, poder continuar o trabalho que a gente vem fazendo, de muito amor, de muita dedicação à essa cidade, a continuar melhorando a vida dos cariocas, principalmente aqueles que mais precisam de governo e de apoio da prefeitura e dos serviços públicos”, disse o prefeito e candidato.

Ramagem: “grande expectativa”

O candidato pelo Partido Liberal (PL), Alexandre Ramagem, esteve acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro — principal cabo eleitoral do deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão do aliado no Planalto. Também estiveram com ele, o candidato a vereador Carlos Bolsonaro (PL) e outros nomes do partido, como o deputado Altineu Côrtes e o senador Carlos Portinho.

O candidato citou as pesquisas recentes e o crescimento do apoio ao longo da campanha, apesar de os levantamentos ainda mostrarem que Ramagem perderia no primeiro turno para o atual prefeito. Pelo Datafolha publicado neste sábado, o deputado apareceu com 22% de intenções de voto.

“(É uma) Grande expectativa. Foi um trabalho maravilhoso e gigantesco e continua o trabalho no segundo turno. No Brasil inteiro, o PL está fazendo vários candidatos no segundo turno, então é uma grande força chegando para as prefeituras do Brasil inteiro, principalmente das capitais”, afirmou.