Paes será reeleito no 1º turno no Rio, indica Datafolha

A última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024, divulgada no fim da tarde deste sábado (5/10), mostra que Eduardo Paes (PSD) deve ser reeleito para a Prefeitura do Rio de Janeiro.

O candidato aparece com 61% dos votos válidos, uma queda de 2% com relação à última pesquisa, mas porcentagem mais do que suficiente para garantir a vitória no primeiro turno. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O segundo lugar é do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que cresceu de 22% para 24% com relação à última pesquisa. Tarcísio Motta também variou positivamente, passando de 4% para 7%.

Marcelo Queiroz (PP) tem 3% das intenções de voto, enquanto Rodrigo Amorim (União), tem 2%. Cyro Garcia (PSTU) e Juliete Pantoja (UP) tem 1% cada.

A pesquisa ouviu 1.809 eleitores entre sexta-feira (4/10) e sábado (5/10) e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-04865/2024.