Lulinha é reeleito para a prefeitura de Cidade Ocidental

O atual prefeito de Cidade Ocidental (GO), Lulinha (PP), venceu a disputa e vai para o segundo mandato com 63,84% dos votos. Com apenas dois candidatos na disputa pela prefeitura, Antônio Lima ficou na segunda colocação, com 36,16% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

O atual prefeito de Cidade Ocidental, Lulinha (PP), concorre à reeleição pela coligação Juntos pra Cidade Continuar Avançando (PSD / REPUBLICANOS / PRD / PODE / PP). Rony Gás (PRD) é o vice da chapa. O número nas urnas é 11.

Veja candidatos que disputaram a corrida eleitoral na cidade.

Antônio Lima

Antônio Lima (União), candidato à Prefeitura de Cidade Ocidental (foto: Reprodução/Instagram)

Antônio Lima (União Brasil) é o candidato apoiado pelo governador do Goiás Ronaldo Caiado (União) em Cidade Ocidental (GO). O representante da coligação Amor Por Cidade Ocidental (União, DC, AGIR, PSB e Solidariedade) tem Enivaldo Veneza (União) como vice. O número nas urnas é 44.



