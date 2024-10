Eduardo Pimentel e Cristina Graeml vão para o 2º turno das eleições de Curitiba

Com 95,95% das urnas apuradas Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) estão matematicamente no 2º turno da disputa pela prefeitura de Curitiba, com 33,14% e 31,61% dos votos, respectivamente. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

A eleição pela prefeitura da capital do Paraná registrou dez candidaturas.

Eduardo Pimentel (PSD) é o atual vice-prefeito de Curitiba e também já atuou como secretário de Estado das Cidades. Eduardo nasceu em 21 de setembro de 1984, tem 39 anos e é formado em administração. A coligação que apoia a candidatura dele é chamada Curitiba Amor e Inovação e inclui os partidos Novo / PL / MDB / Republicanos / PSD / PODE / Avante / PRTB. O candidato a vice-prefeito é o ex-deputado federal Paulo Martins, do Partido Liberal (PL).

O segundo lugar está com Cristina Graeml disputa pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) e é a grande surpresa da disputa. Formada em comunicação social pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1992, ela trabalhou como repórter de televisão por 26 anos, incluindo 20 anos na RPC em Curitiba. Durante a carreira, também foi repórter do Jornal Nacional da TV Globo no Rio de Janeiro e em São Luís (MA).