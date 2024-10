Janad Valcari e Eduardo Siqueira Campos disputam 2º turno em Palmas

Em mais uma capital da região norte, Palmas, as eleições municipais seguem para o segundo turno. Na cidade tocantinense, a deputada federal Janad Valcari (PL) aparece em primeiro, com 39,14% dos votos, seguida de Eduardo Siqueira Campos (PODE), com 32,26%. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

A seguir, conheça os candidatos que concorrem ao segundo turno das eleições de Palmas.

Eduardo Siqueira Campos

Eduardo Siqueira Campos (foto: TSE)

Candidato do Podemos, José Eduardo Siqueira Campos foi deputado estadual do Tocantins por dois mandatos, além de ter sido deputado federal e senador pelo estado.

Faz parte da coligação Juntos Podemos Agir, que une Agir, PRTB e Podemos. Seu vice é Pastor Carlos Eduardo, do Agir.

Janad Valcari

Janad Valcari (foto: TSE)

Nascida em Goiânia, Janad é deputada federal pelo Tocantins e concorre à prefeitura de Palmas pelo Partido Liberal (PL). Janad faz parte da coligação União de Verdade, que abrange Republicanos, PL, União, Avante, MDB, PP, PRD, DC, PMB e Solidariedade.

Seu candidato a vice é Pedro Cardoso, do Republicanos.