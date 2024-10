Boulos comemora ida ao 2º turno e garante apoio do PSB e de Tabata

Após a apuração dos votos do 1º turno das eleições para à Prefeitura de São Paulo, o candidato Guilherme Boulos (Psol) celebrou, na noite neste domingo (6/10), os mais de 1,7 milhão de votos recebidos, que o colocaram no segundo turno. Em discurso, Boulos agradeceu especialmente aos eleitores da periferia de capital paulista, que, segundo ele, foram fundamentais para a expressiva votação.

Ao lado dele estavam a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a candidata a vice na chapa, Marta Suplicy (PT), indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Enquanto ele [Ricardo Nunes] acredita que [o ex-presidente Jair] Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e que o 8 de janeiro foi apenas um encontro de senhoras, do lado de cá, nós temos um time que resguardou a democracia”, declarou no comitê de campanha.

Boulos mencionou que conta com o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que havia apoiado a candidatura de Tabata Amaral (PSB) no primeiro turno. Tabata também declarou apoio a Boulos. "Eu vou votar em Guilherme Boulos [no 2º turno]. Porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto em um projeto liderado por Ricardo Nunes. Mas saibam, eu e Guilherme Boulos representamos projetos absolutamente diferentes para São Paulo e para o Brasil", afirmou a candidata após a apuração dos votos.

Com 100% das urnas apuradas, Ricardo Nunes (MDB) obteve 29,48% dos votos válidos, enquanto Boulos ficou com 29,07%. Os dois candidatos irão disputar o 2º turno no dia 27 de outubro. Pablo Marçal (PRTB), ex-coach, terminou em 3º lugar na disputa, com 28,14% dos votos.

Em discurso, Boulos criticou Nunes pelos problemas na segurança pública, as filas em hospitais públicos e a lotação no transporte público. “Se você quer mudar e melhorar a segurança, a saúde e o transporte, você vem comigo e com a Marta. É isso que vai estar em jogo agora nesse 2º turno”, afirmou.