Nunes e Boulos se enfrentam no 2º turno das eleições de São Paulo

Com 100% das urnas apuradas, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) vão disputar o segundo turno das eleições pela prefeitura de São Paulo, com 29,48% e 29,07% dos votos, respectivamente. O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) ficou em terceiro lugar, com 28,14%.

A deputada Tabata Amaral (PSB) ficou com 9,91%, o apresentador Datena (PSDB) teve 1,84% e Marina Helena (Novo) ficou com 1,38%.

A disputa pela prefeitura da maior cidade do país será decidida no dia 27 deste mês.

Atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes busca à reeleição pelo Partido Democrático Brasileiro (MDB). Ele nasceu na capital paulista e tem 67 anos. Antes de ser prefeito, foi vereador e vice na chapa de João Dória (PSDB), assumindo à prefeitura quando o cabeça de chapa renunciou para disputar o governo de SP. É filiado ao MDB desde os 18 anos. O vice do candidato é Coronel Mello Araújo, filiado ao Partido Liberal (PL).

A campanha de Nunes teve como principal padrinho o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Mesmo tendo o PL na chapa, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não entrou com força na campanha.

O segundo turno ainda terá o deputado federal Guilherme Boulos. Professor, escritor e ativista, tem 42 anos e nasceu na capital São Paulo.

Boulos faz parte da coligação "Amor por São Paulo" e tem como vice Marta Suplicy, do PT. O deputado federal é o primeiro candidato do Psol a chegar no segundo turno das eleições da maior cidade do país. Ele foi apadrinhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que impulsionou a campanha.