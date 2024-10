Primeiro prefeito quilombola de Goiás é reeleito em Cavalcante

Vilmar Souza Costa, conhecido como Vilmar Kalunga, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi reeleito prefeito de Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros, nas eleições de domingo (6/10), com 53,79% dos votos válidos, o que totaliza 3.331 votos. Em segundo lugar, o candidato Paradão, do Partido Republicano da Ordem Social (PRD), recebeu 46,21% dos votos, ou 2.862.

O resultado consolida o primeiro prefeito quilombola do Brasil, segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Vilmar foi o único quilombola a conquistar uma prefeitura no país, em 2020 — antes dele, houve apenas um caso, em Açucena (MG), em 2012.

Natural do Vão do Moleque, no Quilombo Kalunga, Vilmar tem um histórico de liderança como presidente da associação que representa os moradores de sua comunidade. Ele ganhou notoriedade por sua atuação no prol da demarcação das terras da região e foi eleito nas últimas eleições com 35,95% dos votos (1.959).

Vilmar Kalunga possui formação em Educação do Campo e pós-graduação em Ciências da Natureza e Matemática. Ele contou com o apoio da coligação “O progresso continua”, com a presença dos partidos PDT, MDB, PSB, PT, PCdoB, PV e União.

