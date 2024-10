Fred Rodrigues e Mabel vão disputar o 2º turno em Goiânia

Fred Rodrigues teve quase 25 mil votos a mais que Mabel no primeiro turno - (crédito: Reprodução)

Com 100% das urnas apuradas, terá segundo turno em Goiânia. Fred Rodrigues, do PL, recebeu 31,14% dos votos válidos e vai disputar contra Mabel, do União Brasil, que teve 27,66%.

Leia também: Eleição em Cocalzinho de Goiás é marcada pelo silêncio do eleitor

As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10), em todo o país. Sete candidatos disputaram o título de prefeito da capital goiana. Confira quem é quem:

Fred Rodrigues (PL)

Deputado estadual em Goiás, Fred Rodrigues iniciou a vida política em 2018 quando se candidatou a vereador por Goiânia, mas não foi eleito. Em 2022, conseguiu um cargo como deputado pela Democracia Cristã (DC). Agora, nas eleições de 2024, Rodrigues se candidatou a prefeito de Goiânia pelo Partido Liberal (PL), com Leonardo Rizzo, do Partido Novo, como suplente.

A candidatura tem aliança com a coligação “Goiânia Acima de Tudo”, com os partidos PL e NOVO. Fred é empresário e comunicador. Ele declarou ao TSE ter R$ 424 mil em bens. O número do candidato na urna será o 22.

Mabel (União Brasil)

Sandro da Mabel, mais conhecido como Mabel, é empresário e preside a empresa alimentícia Mabel. Ele é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), além de presidente do Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Mabel foi deputado federal por Goiás e agora, nas eleições de 2024, se candidatou pelo União Brasil a prefeito de Goiânia. Como vice-prefeita está a Coronel Cláudia, filiada ao Avante. A candidatura faz parte da coligação “União Por Goiânia”, com os partidos PP, União Brasil, MDB, PODEMOS, Avante, Agir, PRD e Republicanos.

Mabel declarou ao TSE ter um total de R$ 313.405.916,29 em bens. O número do candidato na urna será 44.