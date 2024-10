Ruralista é eleito primeiro prefeito de Boa Esperança do Norte (MT)

Agricultor e natural de Cuiabá, Calebe, 43 anos, disputou as eleições pela coligação "Trabalho e Compromisso com Boa Esperança", que inclui MDB, PSB, União e PL - (crédito: Reprodução/Instagram)

Calebe Francio (MDB) foi eleito prefeito de Boa Esperança do Norte (MT), que realiza suas primeiras eleições municipais desde a criação do município, em 2023. Nesse domingo (6/10), o candidato obteve 1.937 votos e venceu com 56,03% dos votos válidos.

Agricultor e natural de Cuiabá, Calebe, 43 anos, disputou as eleições pela coligação "Trabalho e Compromisso com Boa Esperança", que inclui MDB, PSB, União e PL. Seu vice é Jair Obregão (PL).

Na disputa, Calebe superou o candidato Demétrio (DC), que concorreu pela coligação “Boa Esperança”, formada pelo Democracia Cristã e pelo Republicanos, e recebeu 1.520 votos e ficou com 43,97%.

Ao todo, 3.511 eleitores compareceram às urnas, resultando em 3.457 votos válidos, 39 nulos (1,11%) e 15 em branco (0,43%). A abstenção foi de 732 eleitores.

Boa Esperança do Norte foi criada pela Lei Estadual 7.264/2000, mas sua instalação foi questionada até que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a nova localidade em outubro de 2023. O município possui uma área territorial de 450 mil hectares e uma população de aproximadamente 7 mil habitantes.



Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro