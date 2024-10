CCJ: deputados pedem vista e PL da Anistia só deve ser votado na próxima semana

"A concessão de anistia é um porto seguro para que o Brasil aporte um novo tempo de justiça e garantia do Estado de direito e do regime democrático", frisou relator - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Deputados da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara pediram vista — ou seja, mais tempo de análise — do projeto de lei (PL) que concede anistia para quem participou dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.



Com isso, o PL 2.858/2022 só poderá voltar a ser pautado após duas sessões, na próxima semana.

Antes do pedido de vista, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) leu seu relatório. Nele, Valadares argumenta que era impossível que os envolvidos no tenham tentado aplicar um golpe de Estado, uma vez que não havia liderança ou apoio militar. Também afirmou que houve “rigor excessivo” nas punições.



“A concessão de anistia é um porto seguro para que o Brasil aporte um novo tempo de justiça e garantia do Estado de direito e do regime democrático”, frisou.