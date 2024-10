Nikolas Ferreira ironiza volta do X após 1º turno: "Coincidência, Xandinho"

O deputado federal Nikolas Ferreira (Partido Liberal) ironizou a volta do X (antigo Twitter) no Brasil, que foi autorizado a funcionar novamente nesta terça-feira (8/10). Em uma publicação na própria rede social, Nikolas considerou uma "coincidência" a plataforma retornar após o primeiro turno das eleições municipais.

"X voltou logo após as eleições do primeiro turno? Que coincidência, Xandinho", compartilhou o deputado, se referindo ao ministro do STF Alexandre de Moraes, que foi o responsável por bloquear a rede social no país em agosto.

X voltou logo após as eleições do primeiro turno? Que coincidência, Xandinho. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 8, 2024

O vereador eleito em São Paulo, Lucas Pavanato, também fez uma publicação parecida com a de Nikolas. "X voltou depois do primeiro turno, deve ser coincidência mesmo", escreveu. Lucas foi o vereador mais votado nas eleições municipais deste ano.

X voltou depois do primeiro turno, deve ser coincidência mesmo ???? — Lucas Pavanato (@lucaspavanato) October 9, 2024

Neste mês, ainda ocorrerá o segundo turno das eleições, marcado para o dia 27. A volta do X pode ter grande impacto na disputa eleitoral, já que era a rede social mais utilizada pelos candidatos e seus colaboradores no debate.