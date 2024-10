Lula cedeu às tentações de grupos interessados na legalização das bets, diz Girão

Girão (Novo-CE) protestou contra a legalização das bets na Sessão Deliberativa Ordinária no Plenário do Senado Federal nesta quarta feira (9/10) - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) protestou contra a legalização das bets no Senado Federal nesta quarta feira (9/10). Ele mencionou a matéria do Correio publicada ontem sobre um homem na Indonésia que vendeu o filho de 11 meses por R$ 5 mil para utilizar em jogos de apostas on-line e responsabilizou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo boom de apostas no Brasil. Segundo o parlamentar, o petista tem “digitais de sangue nessa tragédia, porque sempre teve o posicionamento contra, mas cedeu às tentações de grupos interessados na legalização”.

“É hora de acabar com essa desgraça para reparar o mal que nós fizemos a essa nação. Essa Casa deu um passo para essa tragédia econômica, social e humnaitária. Nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg do endividamento das famílias”, declarou durante sessão deliberativa ordinária. Na terça-feira (8), o Senado aprovou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras”.

O texto, lido em Plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e apoiado por outros 30 senadores — eram necessárias ao menos 27 assinaturas para que o requerimento (RQS 680/2024) fosse criado.

Eduardo Girão apresentou ainda dados divulgados no fim de setembro pelo Banco Central (BC) que informavam que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 2 bilhões em apostas em bets, pagamentos feitos via Pix com o benefício recebido pelo governo. Esses valores partiram do bolso de cerca de 5 milhões beneficiários, a maioria chefes de família.

Atualmente, o Bolsa Família é pago a 20 milhões de pessoas. “As pessoas com a vontade de ficar ricas de um dia para a noite estão deixando de comprar pão para jogarem, atraídos pela intensa propaganda enganosa, uma armadilha clássica. É óbvio que isso aconteceria”, condenou Girão.



“Estão acabando com o nosso futebol, acabando com os empregos, porque a produtividade cai. O comércio está perdendo o dinheiro de impostos, que está indo para as casas de apostas, beneficiando pouco em detrimento das milhares de pessoas que precisam. Vidas estão sendo perdidas”, emendou.

Em novembro do ano passado, Girão já havia advertido sobre a importância de impedir o vício das bets, quando o projeto de lei (PL) que regulamenta as apostas esportivas de quota fixa, conhecidas como bets, nº 3.626/2023, foi analisado no Senado.