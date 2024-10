Compositor mineiro Renato Enoch apresenta o show 'Lamentos' na Infinu

Após o lançamento de Lamento do arremate, single que dá o tom do novo álbum, o cantor e compositor mineiro Renato Enoch apresenta as canções, pela primeira vez, em solo brasiliense. Intitulado Lamentos, o show será no próximo domingo (13/10), a partir das 18h, na Infinu Comunidade Criativa e contará com as participações do artista brasiliense Gaê e do músico e produtor Fillipe Glauss. Os ingressos estão à venda na plataforma Shotgun e o lançamento do álbum está previsto para 2025,