"Eu não peguei no laudo, meu time que postou", diz Marçal sobre documento falso

(crédito: Raul Luciano/Estadão Conteúdo)

Candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) confessou, na última terça-feira (8/10), não ter visto o laudo que incriminava Guilherme Boulos (PSol) por uso de drogas antes de ser divulgado e culpou a equipe pela postagem. Durante o evento “A convocação” do ex-coach, ele disse que “uma pessoa quis tirar vantagem” em cima de sua candidatura e as medidas com a Polícia Federal estão sendo tomadas.

Na noite da sexta-feira (4), Marçal publicou, em suas redes sociais, um laudo que associava o adversário Guilherme Boulos ao uso de cocaína. Na manhã de sábado (5), no entanto, a Justiça Eleitoral determinou a remoção do conteúdo da internet por indícios de falsidade.

“Sabe o negócio do laudo? Eu nem vi aquela merda. Eu não peguei no laudo. Eu deixei meu time postar essa bosta”, manifestou durante a palestra. Depois de ficar em terceiro lugar nas eleições municipais de São Paulo, no último domingo (6), o candidato marcou o evento “A Convocação”, em Alphaville, São Paulo, às 20h28, em referência ao número do partido, com ingressos a partir de R$ 97.

Marçal garantiu, na ocasião, que “nunca quis fazer nada de má-fé”, mas não explicou como a equipe teve acesso ao laudo falso. “Eu, Pablo, nunca na minha vida postaria um negócio sabendo que é falso. Não é minha índole, não faço esse tipo de coisa”, disse.



