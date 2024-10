Marçal é investigado pela PF após falsificar laudo médico em nome de Boulos

A Polícia Federal foi acionada para investigar a divulgação de um documento fraudulento publicado pelo ex-coach Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB. O laudo médico forjado, postado nas redes sociais, associava Guilherme Boulos (Psol) como usuário de cocaína, insinuações repetidas por Marçal durante os debates eleitorais. O inquérito foi aberto neste sábado (5/10), um dia após a informação ser exposta.

O laudo médico forjado por Marçal se une a outras provas analisadas pela PF, que apura inconsistências em acusações feitas por Marçal ao longo de sua campanha eleitoral contra seus adversários. As investigações tiveram início em setembro em decorrência das difamações feitas pelo ex-coach a Boulos, associando o candidato do Psol ao uso de drogas ilícitas.

Em transmissão ao vivo no Instagram, Guilherme Boulos se defendeu, afirmando que o laudo era falso e foi usado para sustentar a fake news de que ele usaria drogas, e que já foi “desmascarada”. De fato, Boulos chegou a apresentar um exame toxicológico no debate realizado pela TV Globo, no dia 3, entre os candidatos à prefeitura de São Paulo -- o último antes das eleições de 6 de outubro. Em nota, a campanha de Boulos reforçou o caráter “falso e criminoso” do documento e informou que recorrerá às instâncias eleitorais, cível e criminal da Justiça contra Marçal.