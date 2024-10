Lula posta pela primeira vez após volta do X: "Aqui é Brasil"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a primeira postagem no X nesta quinta-feira (10/10) desde o desbloqueio da rede social. “Aqui é Brasil”, escreveu. A plataforma foi liberada ontem (9) após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Aqui é Brasil. — Lula (@LulaOficial) October 10, 2024

A última postagem do petista havia sido em 30 de agosto, um dia antes do bloqueio da plataforma em todo o país. O X foi suspenso após descumprir uma série de ordens da Suprema Corte, incluindo bloqueio de contas por conteúdos antidemocráticos e falsos, e também por ter retirado sua representação jurídica do país.



X volta atrás e cumpre decisões

Após o bloqueio, o presidente continuou postando em outras redes, como a Threads, do Instagram, e o Bluesky. Também fez uma série de críticas ao dono do X, o empresário Elon Musk, antes e depois do bloqueio. Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, por exemplo, sem citar o nome do bilionário, afirmou que os países da América do Sul não podem se curvar a pessoas ou plataformas que “se julgam acima da lei”.

Inicialmente, o X afirmou que não cumpriria as decisões do STF. Porém, voltou atrás após cerca de um mês por pressão dos investidores e pelo bloqueio de recursos da Starlink, empresa também de Elon Musk que fornece acesso à internet em lugares remotos. O dinheiro foi bloqueado para garantir o pagamento das multas devidas pelo X.