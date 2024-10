Lula diz que vai ao Círio de Nazaré agradecer por seu avião não ter caído

Lula em Fortaleza durante cerimônia de entrega de novos ônibus escolares do Ministério da Educação para municípios do Ceará - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai participar da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, neste domingo (13/10) para agradecer pela vida, após ocorrido na semana passada com o avião presidencial. A declaração foi feita hoje (10), durante evento realizado em Fortaleza, no Ceará. O petista participou da cerimônia de entrega de novos ônibus escolares do Ministério da Educação para municípios do estado.

"Estou indo para o Círio de Nazaré porque não sei se vocês acompanharam, na semana passada fiquei quatro horas e meia no avião e não sabíamos se ele ia cair ou não, se o motor estava estragado... Rezamos e pedimos a Deus para que nos trouxesse com vida e eu estou aqui", disse o presidente, com a voz embargada.

O Círio de Nazaré é conhecido como uma das maiores festas religiosas do mundo e homenageia Nossa Senhora de Nazaré. A festa dura cerca de 15 dias e conta com uma série de procissões, missas e vigílias. A celebração também é considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"Estou aqui para dizer para vocês que ninguém, a não ser Deus, vai impedir que a gente faça deste país uma grande nação, o país da educação e que a gente garanta a todos vocês o direitos de ser cidadãs e cidadãos de primeira categoria, e não de terceira como eles querem que a gente seja", acrescentou o petista.

No último dia 1º, o presidente decolou do Aeroporto da Cidade do México rumo a Brasília com o avião presidencial, chamado de Aerolula, mas a aeronave apresentou problemas técnicos, que estão sendo investigados. A aeronave ficou quase cinco horas no ar, gastando combustível, para conseguir retornar ao solo em segurança. Após isso, ele trocou de avião para retornar ao Brasil.

Mais cedo, hoje, Lula já tinha comentado sobre o acidente em entrevista à rádio CBN de Fortaleza. Segundo ele, o momento do incidente foi de reflexão sobre a vida e de muita fé.