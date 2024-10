Datena declara apoio a Boulos no 2º turno em SP: "Vote contra o crime"

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), que concorreu à prefeitura de São Paulo e terminou em quinto lugar, decidiu apoiar o candidato Guilherme Boulos (PSol) no segundo turno da disputa pelo comando da maior cidade do Brasil.

Em vídeo, Datena associou o apoio ao deputado federal com uma melhora na segurança pública. “Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos. Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso, por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele, vote contra o crime” disse.

O posicionamento de Datena vai em direção contrária ao partido dele. Logo após o resultado do primeiro turno, o PSDB publicou uma nota assinada pelo presidente nacional do partido, Marconi Perillo, e pelo deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), em apoio à candidatura de Ricardo Nunes.

"Em São Paulo, o partido recomendará o voto em Ricardo Nunes, do MDB, no segundo turno, contra o lulopetismo por uma questão de coerência ideológica histórica. Somos a favor de um país com equilíbrio, com justiça social, com equidade, que respeite a liberdade e a democracia", diz trecho da nota.

Datena teve um resultado decepcionante nas eleições municipais de São Paulo. O apresentador terminou em quinto lugar, com pouco mais de 112 mil votos — 1,84% do total.

Tabata Amaral (PSB), que ficou em quarto lugar, também declarou voto em Boulos. Pablo Marçal (PRTB), que ficou em terceiro lugar com mais de 1,7 milhões de votos, não apoiou nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno.