Gratidão de Lula em cerimônia no Círio de Nazaré

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, ontem, das celebrações do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. Pela manhã, ele esteve na romaria fluvial, e, à noite, na cerimônia de passagem da imagem da padroeira da cidade na Transladação. O chefe do Executivo foi acompanhado pela primeira-dama Rosangela Janja da Silva.

Lula abriu a romaria, ao colocar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em uma caixa de vidro, a bordo do navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, atracado no Trapiche de Icoaraci. A embarcação militar liderou a procissão, que contou com cerca de 400 barcos.

Também participaram da solenidade o governador do Pará, Helder Barbalho; o comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen; os ministros do Turismo, Celso Sabino; e das Cidades, Jader Barbalho Filho; e o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, entre outras autoridades.

Lula citou em diversas oportunidades a vontade de participar do Círio. Em 2022, não foi por estar em campanha eleitoral — ele argumentou que não queria misturar um evento eleitoral com um religioso. Em 2023, chegou a confirmar presença na romaria, mas teve que cancelar por estar se recuperando de uma cirurgia no quadril e nas pálpebras.

Leia mais: Lula diz que vai ao Círio de Nazaré agradecer por seu avião não ter caído

Na sexta-feira, em evento para entrega de novos ônibus escolares em Fortaleza, Lula disse que aproveitaria a procissão para agradecer por sua segurança, após falha no motor do avião presidencial sobre a Cidade do México. "Estou indo para o Círio de Nazaré porque, não sei se vocês acompanharam, na semana passada, fiquei quatro horas e meia no avião, e não sabíamos se ele ia cair ou não, se o motor estava estragado. Rezamos e pedimos a Deus para que nos trouxesse com vida, e eu estou aqui", declarou, emocionado.

Aparecida

O Dia da Padroeira do Brasil, ontem, teve comemorações em todo o país e uma das mais tradicionais é a missa no Santuário de Aparecida do Norte, em São Paulo. A cerimônia contou com a presença de vários políticos, incluindo o governador paulista, Tarcísio de Freitas; o secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo, Gilberto Kassab — também presidente nacional do PSD, que tornou-se a legenda com maior número de prefeitos eleitos no primeiro turno —; e o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, que concorre à reeleição, cancelou sua ida à missa após temporal que deixou sete mortos e 1,4 milhão de pessoas sem luz na cidade.

Em celebração à data, o papa Francisco enviou um vídeo aos brasileiros e também pregou pela proteção ao meio ambiente. "Temos que cuidar uns dos outros, e cuidar do clima. Peço à Virgem de Aparecida, a quem já visitei várias vezes, que os abençoe, que os faça ir em frente, e que os faça muito alegres", disse.