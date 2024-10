Enel tem 3 dias para restabelecer energia em São Paulo, diz Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta segunda-feira (14/10) que uma força-tarefa composta por diversas concessionárias de energia será mobilizada para auxiliar a Enel no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica a mais de 400 mil imóveis da capital e da Grande São Paulo que ainda estão sem luz. O apagão é resultado de uma tempestade que atingiu a região nos últimos dias, provocando a queda de árvores e danos à rede elétrica.

Silveira também criticou a falta de previsões da Enel para o restabelecimento de energia aos moradores, afirmando que a empresa "quase cometeu um erro grave" ao se modernizar e ao mesmo tempo reduzir sua mão de obra. E fez críticas ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), acusando-o de divulgar informações incorretas sobre o contrato da prefeitura com a concessionária, além de reforçar a necessidade de um planejamento urbano mais eficaz para lidar com crises como essa.

"Quando a Enel disse que não tinha previsão de entrega dos serviços à população, eu disse que ela cometeu um grave erro de comunicação, um grave erro de seu compromisso contratual com a sociedade de São Paulo de não dar uma previsão objetiva. Eu disse pra ela [Enel] que ela tem os próximos três dias pra resolver os problemas de maior volume."

As declarações foram feitas em entrevista coletiva concedida na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), em São Paulo. Na ocasião, o ministro explicou que empresas como CPFL, EDP, e ISA CTEEP também participarão da ação conjunta.

"Somados às distribuidoras CPFL, Enel, EDP, ISA CTEEP, Eletrobras, Light, Energisa, que estão aqui hoje, nós estamos ampliando de 1.400 [funcionários da Enel] para 2.900 profissionais, além de mais de 200 caminhões para apoiar essas equipes, fora os caminhões de própria Enel, e mais de 50 equipamentos", afirmou. Segundo o chefe da pasta de Minas e Energia, o objetivo é somar esforços para restabelecer o serviço o mais rápido possível e minimizar os impactos para a população.

Crise energética

A forte tempestade que atingiu São Paulo causou transtornos significativos, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica por dias. Segundo o ministro, o apoio das outras concessionárias ajudará a acelerar o processo de reparo e reconexão das redes danificadas. A Enel, principal concessionária responsável pela distribuição de energia na capital, enfrenta dificuldades para restabelecer o fornecimento, e o reforço de outras empresas é considerado fundamental para lidar com a magnitude do problema.

Silveira destacou a importância da colaboração entre as empresas do setor elétrico em momentos de crise, enfatizando que a integração entre as concessionárias é uma estratégia essencial para garantir a estabilidade e a continuidade do serviço.

Impactos e expectativas

Os moradores da capital e da Grande São Paulo têm enfrentado dias de dificuldades sem energia elétrica, o que afeta diretamente serviços essenciais, como hospitais, transporte público e comércio. O ministro Silveira garantiu que todos os esforços estão sendo feitos para que a energia seja restabelecida o quanto antes e pediu paciência à população.

A previsão é que, com a força-tarefa em ação, o tempo para solucionar os problemas e restabelecer o fornecimento de energia seja reduzido significativamente. A expectativa das autoridades é de que a maioria das residências tenha o serviço normalizado nos próximos dias.



A Enel e as demais concessionárias envolvidas continuarão prestando atualizações sobre o andamento dos trabalhos e a situação da rede elétrica nas áreas afetadas.