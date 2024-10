Deputado da bancada evangélica elogia Lula: "Igreja não é de direita ou esquerda"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sanção do Projeto de Lei n° 3090/ 2023, que institui o Dia Nacional da Música Gospel, em cerimônia no Palácio do Planalto - (crédito: RICARDO STUCKERT)

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) elogiou a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (15/10), durante a sanção do Projeto de Lei (PL) n° 3090/ 2023, que institui o Dia Nacional da Música Gospel. Durante a cerimônia, no Palácio do Planalto, o parlamentar afirmou que a igreja “não é de esquerda, nem de direita” e destacou os programas sociais do governo como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.

“Senhor presidente, quis Deus que eu, que fui um dos maiores defensores do antigo governo e seu crítico político, estivesse hoje aqui para representar a Frente Parlamentar Evangélica. E, nesse momento, já fora do palanque eleitoral, me dirijo não ao Lula, do Partido dos Trabalhadores, mas ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, que, enquanto estiver ocupando este cargo por força de nacionalidade, é meu presidente também”, iniciou Otoni.

O parlamentar compareceu ao evento, no Planalto, representando o presidente da Bancada Evangélica, deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), que está se recuperando de uma cirurgia. Considerado um dos principais aliados no Congresso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os elogios ao petista surpreenderam a todos.

Recentemente, Otoni rompeu de vez com a família Bolsonaro, após declarar apoio ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) – que também foi apoiado por Lula. Paes era adversário do candidato bolsonarista Alexandre Ramagem (PL), que ficou em segundo lugar no pleito.

Lula vem acenando para os evangélicos, aprovando datas especiais para a religião e também o chamado “pacote cristão” – que classifica manifestações culturais cristãs como cultura nacional e criou um dia para os pastores evangélicos. Esse grupo religioso é onde o governo enfrenta maior rejeição.

Otoni, então, agradeceu às sanções do presidente e elogiou a postura dele em relação às religiões. “Presidente Lula, ossa excelência é a prova de que é possível divergir politicamente durante as eleições, sem permitir, contudo, que as paixões eleitorais contaminem a gestão governamental, que deve cuidar e olhar a pluralidade, seja cultural, ou religiosa desse imenso Brasil”, declarou.

“A igreja, senhor presidente, não é de direita ou de esquerda, e não é desse partido ou daquele outro partido. Não somos gados ou jumentos, somos ovelhas do bom pastor. E as paixões políticas não vão desviar o nosso papel de sermos, como disse o Cristo, sal desta terra e luz desse mundo. Presidente Lula, se aproxime, se aproxime sem reserva, se aconchegue, tem lugar na mesa do Pai para termos comunhão”, convidou ainda o parlamentar.

Otoni, por fim, elogiou a atuação social de Lula, através dos programas Bolsa Família e Minha Casa, minha vida. “A maioria dos evangélicos dessa nação não votaram em vossa excelência e o senhor sabe disso. Mesmo assim, talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos”, iniciou.

“Eu quero encerrar dizendo que é graças à visão social de seus governos que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer, por causa do Bolsa Família, e onde morar, por causa do Minha Casa, Minha Vida. E também graças a essa visão social que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de vossa excelência. Por isso que independente de nunca ter votado, e falo particularmente, em vossa excelência, mas em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente”, finalizou o parlamentar.

Dia Nacional da Música Gospel

O Dia Nacional da Música Gospel passará a ser celebrado, anualmente, em 9 de junho. A criação dessa data comemorativa permitirá celebrar esse estilo de música, além de promover eventos e iniciativas que evidenciem sua influência para “aumentar o bem-estar emocional e espiritual dos ouvintes”, segundo o governo.