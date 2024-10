Lula diz que vai acabar com as bets se regulação "não der conta"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (17/10) que, se a regulamentação proposta para as bets — casas de apostas on-line — não resolver os problemas de endividamento e vício, vai acabar com a prática no país.



Segundo o petista, o governo optou por observar os efeitos da regulamentação antes de optar por novas medidas. Ele citou que a decisão foi tomada em reunião na semana passada, no Palácio do Planalto, que reuniu 14 ministérios.

“Nós tínhamos uma opção: ou acabava definitivamente ou a agente regulava. Nós optamos pela regulamentação. E me parece que essa semana mais de duas mil bets já saíram de circulação”, declarou Lula em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador, Bahia.

“Nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se a regulação não der conta, eu acabo. Para ficar bem claro. Você não tem controle do povo mais humilde, de criança com o celular na mão fazendo aposta. Nós não queremos isso”, destacou ainda o presidente.

Preocupação com as bets

O governo acendeu alerta sobre o impacto das bets no país após aumento no nível de endividamento e inadimplência. Estudo do Banco Central mostrou que, em agosto, beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas. O benefício é pago para famílias em situação de vulnerabilidade.

Houve pressão também do setor produtivo, de entidades como a Confederação Nacional do Comércio (CNC), preocupadas com a queda no poder de compra das famílias e seu impacto no comércio.

Além disso, o governo identificou casos de envolvimento das empresas de aposta em crimes como a lavagem de dinheiro. Ganhou notoriedade a Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que pediu a prisão do cantor sertanejo Gusttavo Lime e da advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

O governo abriu um grupo de trabalho para avaliar a questão das bets no país e estudar os impactos da regulamentação. Dentre as medidas estudadas no momento estão atendimento para os casos de dependência das aposta e limitação do uso do Bolsa Família para apostas, mas as propostas ainda estão sendo analisadas.