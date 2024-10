Valdemar garante que Bolsonaro será candidato à presidência em 2026

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta -feira (18/10) que "Bolsonaro será candidato". Em vídeo nas redes sociais, Valdemar ressalta que o ex-presidente é o líder da direita no mundo e que ele só está inelegível por enquanto.

"O Bolsonaro é o representante da direita no mundo. O que acontece é que o Bolsonaro como está, por enquanto, inelegível eles acham ele não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato", afirmou.

Inelegibilidade

Apesar de Valdemar e Bolsonaro não poderem se falar por responderem a processos na Justiça, o presidente do PL ainda não jogou a toalha sobre o candidato que conquistou mais votos para o Partido Liberal.

Bolsonaro segue inelegível até 2030, junto o general Walter Braga Netto. Os dois foram condenados em outubro de 2023 por abuso de poder político e econômico pelo ato realizado no dia da

Independência de 2022. De acordo com a Corte Eleitoral, o ato foi irregular por usar um evento oficial do governo como palanque eleitoral.

A defesa de Bolsonaro e Braga Netto entrou com recurso, mas ele foi recusado, na época, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, em maio deste ano. A defesa ainda pode recorrer ao

Superior Tribunal Federal, para recorrer da decisão da Corte Eleitoral.