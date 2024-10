Liam Payne havia relatado encontro com P.Diddy

Após a morte de Liam Payne, na última quarta-feira (16), internautas resgataram um vídeo do cantor relatando um encontro que teve com P. Diddy, rapper que está preso desde o dia 16 de setembro, acusado de tráfico sexual, extorsão e facilitação de prostituição.

No entanto, durante entrevista ao programa The Graham Norton Show, em 2017, Payne revelou: "Eu estive com P. Diddy. Eu fui dizer ‘olá’ para P. Diddy e o Jay-Z estava lá, Leonardo DiCaprio… então, eu fui até lá e pensei, eu estava tentando pensar quem é o alvo fácil neste cenário, quem é aquele que você procura para dizer ‘olá’ e estou pensando que o vi entrando no Grego, eu vou até lá e cumprimentá-lo, então eu pensei P. Diddy".

Contudo, em seguida, Liam acrescentou: "Então fui para apertar a mão dele e eu apertei a mão dele e eu apenas disse: ‘ha prazer em te conhecer, e ele: ‘hahaha’ com o aperto de mão mais longo de todos os tempos. Sentei lá apenas olhando nos olhos dele como ‘quando isso vai acabar?…esquisito".

Além disso, nas redes sociais, internautas escreveram: "E o apresentador com medo dele falar mais nomes… mas só na introdução já sabe quem tem culpa no cartório". "Apresentador pediu para ele não falar mais nomes, ficou com medo".

Vale lembrar que Liam Payne morreu aos 31 anos e deixou os fãs em estado de choque. O cantor caiu do terceiro andar do hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina. Socorristas que foram ao local já encontraram o artista sem vida e afirmaram que não havia nada que eles pudessem fazer para reverter o caso.