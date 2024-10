Boulos e Lula fazem live juntos, após cancelarem comícios por chuva em SP

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSol) cancelou os comícios previstos para a manhã e a tarde deste sábado (19/10) devido à forte chuva na capital paulista. Os eventos com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram substituídos por uma live, que deve ocorrer nesta tarde.

Estavam previstas caminhadas na Zona Sul e Zona Leste de São Paulo, onde Lula demonstraria apoio a Boulos e reforçaria sua candidatura. Porém, durante a manhã, a assessoria de imprensa do candidato a prefeito avisou que os eventos estavam cancelados.

Em um primeiro momento, Lula e Boulos realizariam apenas gravações para a campanha eleitoral - assim como foi feito em Brasília, no último dia 10. No entanto, uma live dos dois foi anunciada para ocorrer nesta tarde.

Na agenda de Boulos, além do encontro com o presidente, haverá, ainda hoje, o segundo debate do segundo turno com o adversário Ricardo Nunes (MDB). Os dois haviam se encontrado no debate da Band. O novo encontro entre os dois ocorre nesta noite, às 21h, na Record TV.

Lula em SP

Lula aproveitou o lançamento do programa Acredita, realizado nesta sexta-feira (18/10), para realizar campanhas eleitorais em São Paulo e região metropolitana. Em Diadema, o presidente participou do comício do atual prefeito e candidato à reeleição, José de Filippi Jr. (PT). Já em Mauá, Lula esteve no comício do também atual prefeito e candidato a releição, Marcelo Oliveira (PT). Em ambos os locais, o presidente anunciou a criação de novos institutos federais (IFs).

