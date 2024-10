Lula faz novos exames após queda e médicos dizem que quadro está "estável"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez novos exames nesta terça-feira (22/10) para acompanhar a evolução de um ferimento na cabeça após acidente doméstico. Segundo o boletim médico, o quadro está “estável” e o petista está liberado para sua rotina normal de trabalhos.

Lula fez a nova avaliação no Hospital Sírio-Libanês, onde foi atendido após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada no sábado (19). No dia seguinte (20), fez outra ressonância magnética.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 22/10/2024, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para reavaliação. O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz o boletim emitido pelo hospital.

Acidente doméstico

Lula é acompanhado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio. Ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, e teve uma contusão e um corte na nuca, levando cinco pontos. O chefe do Executivo embarcaria para a Rússia no último domingo, para participar da Cúpula do Brics, mas cancelou a viagem por recomendação médica.

Ele está liberado para trabalhar de casa, e já recebeu uma série de ministros ontem, incluindo o chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha. Ainda não há previsão para que Lula volte a despachar do Palácio do Planalto.