Janja diz que Lula "está bem" e viagem a SP dependerá de exames

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se recuperando bem da batida na cabeça. A viagem a São Paulo, no fim de semana, no entanto, ainda está em análise.



“Está tudo bem, tudo tranquilo. É só mesmo a orientação e precaução, está tranquilo. Ele está trabalhando normal, participou hoje da reunião do Brics”, disse Janja a jornalistas nesta quarta-feira (23/10) no Palácio do Alvorada. Lula fez pronunciamento por videoconferência, nesta manhã, no encontro que acontece em Kazan, na Rússia.



Ela contou que o petista deverá fazer mais alguns exames de controle e que a orientação médica definirá a viagem a São Paulo, no domingo (27/10). Lula é esperado pelo candidato à prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos (PSol), para participar de comício.



Volta ao Planalto na semana que vem

Lula também vota em São Bernardo do Campo (SP), onde a disputa está entre Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania). O candidato apoiado pelo chefe do Executivo, Luiz Fernando Teixeira (PT), não chegou ao segundo turno.



“Segunda-feira, o presidente volta a despachar no Palácio do Planalto”, prometeu a primeira-dama. Lula sofreu um acidente doméstico no último domingo (20) e bateu a cabeça. Em razão do acidente, a ida para a Rússia, na reunião do Brics, foi cancelada.