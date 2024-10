Fux rejeita queixa-crime de Michelle Bolsonaro contra Erika Hilton

No dia 13 de março, Erika Hilton publicou no X que achou “ultrajante” o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) homenagear Michelle Bolsonaro utilizando recursos públicos. “Durante uma epidemia de dengue, o Prefeito gastará o dinheiro dos nossos impostos para homenagear uma pessoa investigada pela PF”, escreveu ela.

Em outra publicação, em que responde um comentário do post original, a deputada havia escrito que “não dá nem pra homenagear Michelle Bolsonaro por nunca ter sumido com o cachorro de outra família porque literalmente até isso ela já fez”.

Michelle Bolsonaro achou a declaração da deputada caluniosa e difamatória, por isso apresentou, em agosto, uma queixa-crime contra ela. Na ação, a defesa afirma que “circunstâncias sobre como o animal foi parar no Palácio do Planalto foram amplamente esclarecidas, e o tutor do animal ficou profundamente grato pelo cuidado que a família da querelante teve com o cão”. Para ela, Hilton teria usado da situação para agir de “má-fé”.