Vantagem de Nunes sobre Boulos recua de 18 para 14 pontos, segundo Datafolha

Na reta final da corrida eleitoral, a vantagem do prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) passou de 18 para 14 pontos percentuais, de acordo com nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24/10). Esta foi a menor vantagem registrada pelo instituto nesta segunda fase da disputa que ocorrerá no próximo domingo (27/10).

Conforme os dados da pesquisa, o atual prefeito da capital paulista detém 49% das intenções de voto, enquanto Boulos, 35%. Outros 14% pretendem votar em branco ou nulo e 2% estão indecisos. No levantamento anterior, Nunes tinha 51% da preferência dos eleitores e o adversário, 33%.

No primeiro turno das eleições municipais, o emedebista obteve 29,48% dos votos válidos, e o psolista, 29,07%.

Contratado pelo jornal Folha de São Paulo, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores entre os dias 22 e 23. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-07600/2024.

Conforme os dados do levantamento da intenção de voto espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, 40% declararam voto no atual prefeito e 30% em Boulos. Outros 10% disseram que estão indecisos e 12% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo.