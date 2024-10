Bolsonarista cobra investigação da PF sobre queda de Lula no banheiro

A explicação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria caído no banheiro enquanto cortava as unhas do pé, no último sábado (19/10), não foi bem aceita pela oposição ao petista. Os opositores do presidente querem que a Polícia Federal (PF) investiguem o suposto acidente doméstico que provocou um traumatismo craniano em Lula e impediu a viagem dele à reunião dos BRICS na Rússia.

No documento enviado à PF, Evair levantou suspeitas sobre uma possível manipulação sobre a explicação do que ocorreu com Lula (foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) pediu, no documento enviado à direção-geral da PF, que fosse realizada uma investigação detalhada e levantou suspeitas sobre uma possível manipulação sobre a explicação do ocorrido.

Leia também: Cientistas encontram o primeiro buraco negro triplo

A explicação dada é de que o presidente estava sentado em um banco e, ao inclinar o corpo para frente para cortar a unha, o assento inclinou e ele caiu, batendo a cabeça. Ele sofreu um traumatismo craniano e teve um pequeno sangramento cerebral.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja (PT), afirmou que Lula está se recuperando, que deve fazer mais alguns exames e, dependendo dos resultados, deverá embarcar para São Paulo, onde deve participar de comício com o candidato Guilherme Boulos (PSol).

Nas redes sociais houve uma profusão de teorias conspiratórias de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre uma suposta morte do petista e a substituição dele por um sósia ou clone. Não há nenhum indício que essa teoria tenha lastro na realidade. Nessa segunda-feira (21/10), o Planalto divulgou foto de Lula em reunião com dois ministros - para mostrar que ele estava bem -, e, no dia seguinte, ele discursou na Cúpula do BRICS, de maneira virtual.