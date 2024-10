Lula não votará no segundo turno e volta a despachar no Planalto sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá a São Paulo votar no próximo domingo (27/10), mas retorna ao Palácio do Planalto nesta sexta-feira (25/10) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá a São Paulo votar no próximo domingo (27/10) e retorna ao trabalho no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (25/10). A informação foi confirmada aos jornalistas pela assessoria de imprensa no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (24/10).

Leia também: Bolsonarista cobra investigação da PF sobre queda de Lula no banheiro



Lula vota em São Bernardo do Campo, onde o segundo turno está sendo definido entre candidatos da direita - Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania). Segundo o Planalto, o presidente escolheu não realizar a viagem, visto que não é obrigado a votar por conta da idade - ele faz 79 anos no domingo e a obrigatoriedade para votar é até os 70 anos.

Leia também: Janja visita jornalistas na portaria do Alvorada e promete estrutura de trabalho



A viagem à Colômbia, na próxima semana, para a COP 16 também está incerta. A probabilidade maior é que ele também cancele por conta do tempo de viagem. As orientações médicas não indicam viagens de grande duração, por causa do edema na cabeça, após acidente doméstico.

O presidente deverá fazer mais um exame de rotina amanhã, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Essa é a terceira vez que o chefe do Executivo retorna ao médico, desde o acidente no último sábado (19/10).



Retorno ao Planalto

Nesta sexta-feira, o presidente já retorna ao trabalho no Palácio do Planalto para a cerimônia de assinatura do acordo de Mariana (MG).

As empresas responsáveis pelo rompimento da Barragem do Fundão (MG), que devastou a região mineira, em 2015, investirão R$ 130 bilhões na comunidade, para saúde, economia, e projetos socioambientais.

O poder público, nas três esferas, também assumirá parte do processo de reparação coletiva da tragédia. Serão feitas ações e programas em prol dos atingidos e para reparar o meio ambiente na região da bacia do Rio Doce.